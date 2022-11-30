Российские оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские оккупанты накрыли огнем из “Градов” и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую общину. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, пишет УНН.
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“Россияне не унимаются с обстрелами Никопольщины...К утру накрыли огнем из „Градов“ и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую общину. Туда прилетели почти 30 снарядов”, — отметил председатель ОВА.
Резниченко также добавил, что люди невредимы. Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую общину Никопольского района на Днепропетровщине, есть раненая.