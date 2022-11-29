Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Мирівську громаду, є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині, є поранена. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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Вчора 29 листопада, пообіді російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі.
Лукашук зазначив, що внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження: вона отримала легкі ушкодження, нині перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно.
Окупанти понівечили в громаді близько півдесятка приватних будинків, господарську споруду, газогін.
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