Дніпропетровська область: окупанти обстріляли Мирівську громаду, є поранена

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Вчора 29 листопада, пообіді російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі.

Лукашук зазначив, що внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження: вона отримала легкі ушкодження, нині перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно.

Окупанти понівечили в громаді близько півдесятка приватних будинків, господарську споруду, газогін.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко опублікував у Telegram фото приватного підприємства, яке зруйнували російські війська.