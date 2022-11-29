Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Мировскую общину, есть раненая

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Киев • УНН

 • 760557 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую общину Никопольского района на Днепропетровщине, есть раненая. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Вчера 29 ноября, после обеда российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе.

Лукашук отметил, что в результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения: она получила легкие повреждения, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.

Оккупанты изуродовали в общине около полудесятка частных домов, хозяйственное сооружение, газопровод.

Напомним 

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко опубликовал в Telegram фото частного предприятия, разрушенного российскими войсками.

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