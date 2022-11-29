Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Мировскую общину, есть раненая

Детали

Вчера 29 ноября, после обеда российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе.

Лукашук отметил, что в результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения: она получила легкие повреждения, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.

Оккупанты изуродовали в общине около полудесятка частных домов, хозяйственное сооружение, газопровод.

Напомним

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко опубликовал в Telegram фото частного предприятия, разрушенного российскими войсками.