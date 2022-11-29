Нічний удар по Дніпру: голова ОВА показав руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко опублікував у Telegram фото приватного підприємства, яке цієї ночі зруйнували російські війська, передає УНН.
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"Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. "Руський мір" несе тiльки розруху. І відповідатиме за усі свої злочини", - написав Резніченковін в Telegram.
Нагадаємо
Вночі 29 листопада російські військові випустили по Дніпру кілька ракет – обійшлося без загиблих та поранених.