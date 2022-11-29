Ночной удар по Днепру: глава ОВА показал разрушения

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"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления", – написал Резниченко.

Напомним

Ночью 29 ноября российские военные выпустили по Днепру несколько ракет – обошлось без погибших и раненых.