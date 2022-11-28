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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43897 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 81529 перегляди

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Ворожий обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство

Ворожий обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство

Київ • УНН

 • 1208273 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські військові випустили по Дніпру кілька ракет. Окупанти поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби. Деталі з’ясовуються", - зазначив Резніченко.

Раніше 

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Про це інформували Telegram-канали та ЗМІ. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін, не стояти біля вікон, а також не коментувати нічого у соціальних мережах. Пізніше Лукашук зазначив, що на місці працюють відповідні служби.

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