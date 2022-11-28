Ворожий обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські військові випустили по Дніпру кілька ракет. Окупанти поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби. Деталі з’ясовуються", - зазначив Резніченко.
Раніше
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Про це інформували Telegram-канали та ЗМІ. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін, не стояти біля вікон, а також не коментувати нічого у соціальних мережах. Пізніше Лукашук зазначив, що на місці працюють відповідні служби.