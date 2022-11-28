Вражеский обстрел Днепра: оккупанты попали в частное предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские военные выпустили по Днепру несколько ракет. Оккупанты попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Начался пожар. Работают все службы. Детали выясняются", - отметил Резниченко.
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В Днепре прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили Telegram-каналы и СМИ. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей находиться в укрытии или соблюдать правила двух стен, не стоять у окон, а также не комментировать ничего в социальных сетях. Позже Лукашук отметил, что на месте работают соответствующие службы.