Голова Дніпропетровської облради: всі служби працюють

Деталі

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Про це інформували Telegram-канали та ЗМІ.

"Всі служби працюють. Офіційна інформація буде пізніше", - написав Лукашук.

Доповнення

Раніше голова Дніпропетровської обласної ради закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін, не стояти біля вікон, а також не коментувати нічого у соціальних мережах.





