Голова Дніпропетровської облради: всі служби працюють
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Дніпрі прогриміли вибухи. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що відповідні служби працюють, передає УНН.
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У Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Про це інформували Telegram-канали та ЗМІ.
"Всі служби працюють. Офіційна інформація буде пізніше", - написав Лукашук.
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Раніше голова Дніпропетровської обласної ради закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін, не стояти біля вікон, а також не коментувати нічого у соціальних мережах.