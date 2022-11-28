Глава Днепропетровского облсовета: все службы работают

Детали

В Днепре прогремели мощные взрывы. Об этом информировали Telegram-каналы и СМИ.

"Все службы работают. Официальная информация будет позже", - написал Лукашук.

Дополнение

Ранее председатель Днепропетровского областного совета призвал жителей находиться в укрытии или соблюдать правила двух стен, не стоять у окон, а также не комментировать ничего в социальных сетях.





