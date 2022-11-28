Глава Днепропетровского облсовета: все службы работают
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Днепре прогремели взрывы. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что соответствующие службы работают, передает УНН.
Детали
В Днепре прогремели мощные взрывы. Об этом информировали Telegram-каналы и СМИ.
"Все службы работают. Официальная информация будет позже", - написал Лукашук.
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Ранее председатель Днепропетровского областного совета призвал жителей находиться в укрытии или соблюдать правила двух стен, не стоять у окон, а также не комментировать ничего в социальных сетях.