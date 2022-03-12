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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є поранені

Російські окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є поранені

Київ • УНН

 • 136318 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти у ніч на 12 березня хаотично обстріляли Миколаїв. Під ворожим вогнем опинилися лікарні, інтернат, котельня. Відомо про двох поранених. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним хаотичним вогнем лікарні, інтернат. Влучили у котельню", - зазначив Кім.

"Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", - повідомив голова ОДА.

Деталі

Зі слів голови Миколаївської ОДА, ворог змінює тактику. "Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках", - додав він.

"Ми не можемо накривати їх у відповідь", - зауважив посадовець.

"Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше", - підсумував він.

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У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню.

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