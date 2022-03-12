Російські окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти у ніч на 12 березня хаотично обстріляли Миколаїв. Під ворожим вогнем опинилися лікарні, інтернат, котельня. Відомо про двох поранених. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім у відеозверненні, пише УНН.
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"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним хаотичним вогнем лікарні, інтернат. Влучили у котельню", - зазначив Кім.
"Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", - повідомив голова ОДА.
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Зі слів голови Миколаївської ОДА, ворог змінює тактику. "Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках", - додав він.
"Ми не можемо накривати їх у відповідь", - зауважив посадовець.
"Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше", - підсумував він.
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