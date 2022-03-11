У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко, інформує УНН.
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"Нападати на слабкого може лише потвора. Про слабке – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарня, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного супротивника, який несе загрозу - вона не просто хвора, вона вже в агонії", — написав Безносенко.
Жертв внаслідок ворожого обстрілу немає.
"Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі", — додав Безносенко.
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