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В Николаеве оккупанты обстреляли онкологическую больницу

В Николаеве оккупанты обстреляли онкологическую больницу

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Николаеве российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу. Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко, информирует УНН.

Детали

"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии", — написал Безносенко.

Жертв в результате вражеских обстрелов нет.

"Нелюди попали, но большой вред, к счастью не нанесли. Так что работаем дальше", — добавил Безносенко.

Напомним

В Николаеве российские оккупанты открыли беспорядочную стрельбу по гражданским объектам и жилым кварталам. Осколки запрещенных кассетных бомб попали в ряд квартир.

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