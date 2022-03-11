В Николаеве оккупанты обстреляли онкологическую больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Николаеве российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу. Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко, информирует УНН.
Детали
"Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии", — написал Безносенко.
Жертв в результате вражеских обстрелов нет.
"Нелюди попали, но большой вред, к счастью не нанесли. Так что работаем дальше", — добавил Безносенко.
Напомним
В Николаеве российские оккупанты открыли беспорядочную стрельбу по гражданским объектам и жилым кварталам. Осколки запрещенных кассетных бомб попали в ряд квартир.