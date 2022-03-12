Российские оккупанты хаотично обстреляли Николаев: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Российские оккупанты в ночь на 12 марта хаотично обстреляли Николаев. Под вражеским огнем оказались больницы, интернат, котельная. Известно о двух раненых. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким в видеообращении, пишет УНН.
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"Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным хаотичным огнем больницы, интернат. Попали в котельную", - отметил Ким.
"На данный момент жертв нет от обстрела. 2 раненых", - сообщил председатель ОГА.
Детали
Со слов главы Николаевской ОГА, враг меняет тактику. "Размещаются в селах, квартируются в сельских школах, в домах", - добавил он.
"Мы не можем накрывать их в ответ", - заметил чиновник.
"Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", - подытожил он.
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