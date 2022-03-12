Российские оккупанты хаотично обстреляли Николаев: есть раненые

Цитата

"Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным хаотичным огнем больницы, интернат. Попали в котельную", - отметил Ким.

"На данный момент жертв нет от обстрела. 2 раненых", - сообщил председатель ОГА.

Детали

Со слов главы Николаевской ОГА, враг меняет тактику. "Размещаются в селах, квартируются в сельских школах, в домах", - добавил он.

"Мы не можем накрывать их в ответ", - заметил чиновник.

"Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", - подытожил он.

Ранее

В Николаеве российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу.