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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти готують фейк за участю захопленого ними персоналу ЗАЕС - Галущенко

Російські окупанти готують фейк за участю захопленого ними персоналу ЗАЕС - Галущенко

Київ • УНН

 • 101668 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. За наявною інформацією, російські окупанти, які захопили персонал Запорізької АЕС, змусили керівництво станції записати звернення, що планують використати в пропангандистських цілях. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях. Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів", - повідомив Галущенко.

Деталі

Як зазначив міністр, працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках. "Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично та психологічно виснажені", - додав Галущенко.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною. Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії. Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми маємо покласти край ядерному тероризму Росії. Це потрібно зробити зараз – допоки не стало надто пізно", - наголосив міністр енергетики.

Доповнення

4 березня 2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами.

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