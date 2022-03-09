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Российские оккупанты готовят фейк с участием захваченного ими персонала ЗАЭС - Галущенко

Киев • УНН

 • 101664 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. По имеющейся информации, российские оккупанты, захватившие персонал Запорожской АЭС, заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропангандистських целях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам. Более того, по имеющейся у нас информации, войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать в пропангандистських целях. Пропагандистская машина России создаст очередной фейк, который будет демонстрировать своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений", - сообщил Галущенко.

Детали

Как отметил министр, работники Запорожской атомной станции уже 4 дня удерживаются в заложниках. "Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", - добавил Галущенко.

"Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска с захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной. Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет целиком на России. Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих жилищ на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России. Это нужно сделать сейчас - пока не стало слишком поздно", - подчеркнул министр энергетики.

Дополнение

4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами.

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