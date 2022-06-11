Російські окупанти 12 разів обстріляли Сумщину з артилерії

Цитата

“Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів”, — зазначив Живицький.

Голова ОВА додав, що жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо

Окупанти з території рф обстріляли Сумську область. Під ворожу атаку потрапило село Старі Вирки.