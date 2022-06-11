Російські окупанти 12 разів обстріляли Сумщину з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні, 11 червня, російські окупанти 12 разів обстріляли Сумщину з артилерії. Також з безпілотника було скинуто 2 вибухівки. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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“Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів”, — зазначив Живицький.
Голова ОВА додав, що жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо
Окупанти з території рф обстріляли Сумську область. Під ворожу атаку потрапило село Старі Вирки.