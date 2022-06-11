Российские оккупанты 12 раз обстреляли Сумщину из артиллерии

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“После 13 часов на территорию Великописаревской общины враг сбросил две взрывчатки с беспилотника. Сразу за этим, около 13:30 начался артобстрел этих же территорий, 12 приходов”, — отметил Живицкий.

Глава ОВА добавил, что жертв и разрушений нет.

Напомним

Оккупанты с территории рф обстреляли Сумскую область. Во вражескую атаку попало село Старые Вирки.