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Російське вторгнення завдало Україні збитків на 500 млрд доларів

Російське вторгнення завдало Україні збитків на 500 млрд доларів

Київ • УНН

 • 129191 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Збитки від дій російських окупантів в Україні становлять від третини до половини ВВП. Такі дані озвучив міністр фінансів Сергій марченко в інтерв’ю виданню Forbes, оприлюдненому на сайті КМУ, пише УНН.

Цитата

“На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. Найважливіша ділянка – Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто виїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про 500 млрд доларів. Точно можна буде порахувати лише після війни”, - сказав Марченко.

Деталі

Міністр зазначив, що Україна на сьогодні має величезні бюджетні витрати, різко знизилися доходи. На митниці вдається зібрати від сили 15% надходжень мирного часу.

Водночас, зі слів Марченка, за іншими доходами “не все однозначно”.

“У перші дні Національний банк перерахував частину доходів, держбанки заплатили дивіденди, багато підприємств заплатили податки наперед. Усе це дало змогу відшкодовувати ПДВ, здійснювати соціальні виплати та обслуговувати борг”, - каже очільник Мінфіну.

Крім того, він стверджує, що ідею провести реструктуризацію чи списати борги було категорично відкинуто.

“Логіка проста: якщо ти хочеш приймати нові позики, будь ласка, акуратно обслуговуй старі. Тим більше, що цього року ми не маємо особливих проблем з обслуговуванням та погашенням боргу. Найбільші виплати у вересні – 900 млн доларів, у решту місяців – у межах 100-150 млн доларів”, - додав він.

Раніше

Як писав УНН, через напад Росії, Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження реального ВВП України в 2022 році на 10 відсотків.

Українські Національні Новини

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