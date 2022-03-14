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МВФ прогнозує падіння ВВП України на 10% через війну, відновлення економіки очікується у 2023-24 роках

МВФ прогнозує падіння ВВП України на 10% через війну, відновлення економіки очікується у 2023-24 роках

Київ • УНН

 • 84957 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Через напад Росії, Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження реального ВВП України в 2022 році на 10 відсотків. Про це сказано в матеріалах МВФ, підготовлених в рамках процесу екстреного фінансування України на 1,4 млрд доларів США, пише УНН.

Цитата

"Очікується, що конфлікт призведе до зниження реального ВВП в 2022 році на 10 відсотків. Враховуючи мінливість подій в Україні, цей прогноз реального зростання на найближчу перспективу слід вважати попереднім і схильним до надзвичайно великої невизначеності", - сказано в поширених у понеділок матеріалах.

Деталі

Передбачається, що економічний вплив конфлікту буде прямим і серйозним, особливо на споживання та інвестиції, і буде поступово слабшати протягом року.

У МВФ очікують, що чистий експорт внесе скромний позитивний внесок у зростання - хоча негативні наслідки для логістики виробництва і торгівлі вплинуть як на експорт, так і на імпорт. Очікується, що стиснення імпорту переважатиме, враховуючи масштабне переміщення населення, зростаючу інфляцію і невизначеність, що зберігається.

За прогнозами експертів фонду, що економіка почне відновлюватися в 2023-24 роках на тлі реконструкції, однак, враховуючи серйозні економічні наслідки для засобів до існування, бізнесу та інфраструктури, потрібні значні зусилля для відновлення довоєнного потенціалу зростання (за оцінками, 4,0 відсотка) до кінця прогнозованого періоду.

Нагадаємо

Як стало відомо минулого тижня, Міжнародний валютний фонд розглядає питання про виділення Україні 1,4 мільярда доларів в якості допомоги.

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