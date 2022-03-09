МВФ собирается предоставить Украине 1,4 миллиарда долларов помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Международный валютный фонд рассматривает вопрос о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов в качестве помощи. Об этом заявила исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева, пишет УНН.
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"Сегодня мы отправили нашему Исполнительному совету предложение, которое они рассмотрят для утверждения завтра, о 1,4 миллиарда долларов на поддержку Украины, чтобы помочь ей справиться с потрясением, вызванным войной", - говорится в распространенном в ночь на 9 марта заявлении Георгиевой.
Детали
Директор МВФ отметила, что в декабре фонд уже выделил Украине 700 миллионов долларов, а также предоставил ей специальные права для заимствований на сумму в размере 2,7 миллиарда долларов.
Ранее
МВФ и Всемирный банк должны были выделить Украине помощь в размере более 3 млрд долларов.