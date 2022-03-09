МВФ збирається надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд розглядає питання щодо виділення Україні 1,4 мільярда доларів як допомоги. Про це заявила виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва, пише УНН.
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"Сьогодні ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть для затвердження завтра, про 1,4 мільярда доларів на підтримку України, щоб допомогти їй впоратися з потрясінням, викликаним війною", - ідеться у поширеній у ніч на 9 березня заяві Георгієвої.
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Директор МВФ зазначила, що у грудні фонд уже виділив Україні 700 мільйонів доларів, а також надав їй спеціальні права для запозичень на суму обсягом 2,7 мільярда доларів.
Раніше
МВФ та Світовий банк мали виділити Україні допомогу у понад 3 млрд доларів.