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МВФ збирається надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги

МВФ збирається надати Україні 1,4 мільярда доларів допомоги

Київ • УНН

 • 114888 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд розглядає питання щодо виділення Україні 1,4 мільярда доларів як допомоги. Про це заявила виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть для затвердження завтра, про 1,4 мільярда доларів на підтримку України, щоб допомогти їй впоратися з потрясінням, викликаним війною", - ідеться у поширеній у ніч на 9 березня заяві Георгієвої.

Деталі

Директор МВФ зазначила, що у грудні фонд уже виділив Україні 700 мільйонів доларів, а також надав їй спеціальні права для запозичень на суму обсягом 2,7 мільярда доларів.

Раніше

МВФ та Світовий банк мали виділити Україні допомогу у понад 3 млрд доларів.

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