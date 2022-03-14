МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 10% из-за войны, восстановление экономики ожидается в 2023-24 годах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Из-за нападения России, Международный валютный фонд прогнозирует снижение реального ВВП Украины в 2022 году на 10 процентов. Об этом сказано в материалах МВФ, подготовленных в рамках процесса экстренного финансирования Украины на 1,4 млрд доларов США, пишет УНН.
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"Ожидается, что конфликт приведет к снижению реального ВВП в 2022 году на 10 процентов. Учитывая изменчивость событий в Украине, этот прогноз реального роста на ближайшую перспективу следует считать предварительным и подверженным необычайно большой неопределенности", - сказано в распространенных в понедельник материалах.
Детали
Предполагается, что экономическое воздействие конфликта будет прямым и серьезным, особенно на потребление и инвестиции, и будет постепенно ослабевать в течение года.
В МВФ ожидают, что чистый экспорт внесет скромный положительный вклад в рост - хотя негативные последствия для логистики производства и торговли повлияют как на экспорт, так и на импорт. Ожидается, что сжатие импорта будет преобладать, учитывая масштабное перемещение населения, растущую инфляцию и сохраняющуюся неопределенность.
По прогнозам экспертов фонда, что экономика начнет восстанавливаться в 2023-24 годах на фоне реконструкции, однако, учитывая серьезные экономические последствия для средств к существованию, бизнеса и инфраструктуры, потребуются значительные усилия для восстановления довоенного потенциала роста (по оценкам, 4,0 процента) к концу прогнозируемого периода.
Напомним
Как стало известно на прошлой неделе, Международный валютный фонд рассматривает вопрос о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов в качестве помощи.