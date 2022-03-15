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Российское вторжение нанесло Украине ущерб на 500 млрд долларов

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Убытки от действий российских оккупантов в Украине составляют от трети до половины ВВП. Такие данные озвучил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Forbes, обнародованном на сайте КМУ, пишет УНН.

Цитата

“На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Важнейший участок - Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень большой вклад в ВВП. Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны”, - сказал Марченко.

Детали

Министр отметил, что Украина на сегодня имеет огромные бюджетные расходы, резко снизились доходы. На таможне удается собрать от силы 15% поступлений мирного времени.

В то же время, по словам Марченко, по другим доходам “не все однозначно”.

“В первые дни Национальный банк перечислил часть доходов, госбанки заплатили дивиденды, многие предприятия заплатили налоги наперед. Все это дало возможность возмещать НДС, осуществлять социальные выплаты и обслуживать долг”, - говорит глава Минфина.

Кроме того, он утверждает, что идея провести реструктуризацию или списать долги была категорически отвергнута.

"Логика проста: если ты хочешь принимать новые займы, пожалуйста, аккуратно обслуживай старые. Тем более, что в этом году мы не имеем особых проблем с обслуживанием и погашением долга. Наибольшие выплаты в сентябре - 900 млн долларов, в оставшиеся месяцы - в пределах 100-150 млн долларов”, - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, из-за нападения России Международный валютный фонд прогнозирует снижение реального ВВП Украины в 2022 году на 10 процентов.

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