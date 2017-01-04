Російське командування забороняє "військовим" спілкуватись з рідними - розвідка

"Російське командування застосовує до військовослужбовців жорсткі обмеження на спілкування з рідними і близькими по засобах зв’язку під загрозою притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення режиму", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що з 3 січня цього року у підрозділах окупаційних військ проводяться оперативні заходи ФСБ РФ з виявлення військовослужбовців, які у новорічні дні спілкувались з абонентами на території України, з метою притягнення їх до відповідальності за порушення заборони.

Нагадаємо, бойовик російських окупаційних військ на Донбасі 2 січня спровокував конфлікт на побутовому підґрунті та підірвав гранату, внаслідок чого постраждали цивільні.