російська десантура на Запорізькому напрямку: в британській розвідці розповіли про їх головні складнощі

Деталі

Впродовж останніх двох тижнів росія, ймовірно, ще більше посилила 58-му загальновійськову армію, яка зазнала значних втрат, додатковими повітряно-десантними підрозділами ДШВ на Оріхівській осі в Запорізькій області.

Щонайменше п'ять полків ПДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені у кількох кілометрах від прифронтового села Роботине. У повному складі такі сили мають налічувати близько 10 000 елітних десантників. Однак майже всі підрозділи, швидше за все, значно недоукомплектовані, зауважують аналітики.

"Ієрархія ПДВ, ймовірно, розглядає поточну ситуацію як вкрай незадовільну", - йдеться у звіті.

Впродовж всієї війни російське командування намагалося відновити повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. Знову ж таки, вони використовуються як лінійна піхота для посилення перенапружених сухопутних військ.

Доповнення

Як раніше зазначали у британській розвідці, росіяни втратили половину своїх десантних військ, яких у 2022 році відправили на війну в Україні. Йдеться про щонайменше 15 тисяч російських військових.

На критично важливі ділянки фронту у районі кордону Донецької та Запорізької областей росіяни відправляють відносно елітні сили ВДВ вже на чолі з командуванням. І загибель офіцера свідчить, що вищі чини і надалі, не жаліючи, будуть залучати подібні підрозділи, вважають аналітики ISW.