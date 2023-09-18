российская десантура на Запорожском направлении: в британской разведке рассказали об их главных сложностях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Воздушно-десантные подразделения, которые российское командование бросило на Запорожское направление на помощь 58-й общевойсковой армии, (которая понесла большие потери) скорее всего существенно недоукомплектованы, отмечают аналитики в очередном отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
В течение последних двух недель россия, вероятно, еще больше усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла значительные потери, дополнительными воздушно-десантными подразделениями ВДВ на Ореховской оси в Запорожской области.
По меньшей мере пять полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий, вероятно, сейчас сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Роботино. В полном составе такие силы должны насчитывать около 10 000 элитных десантников. Однако почти все подразделения, скорее всего, значительно недоукомплектованы, отмечают аналитики.
"Иерархия ВДВ, вероятно, рассматривает текущую ситуацию как крайне неудовлетворительную", - говорится в отчете.
На протяжении всей войны российское командование пыталось восстановить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Опять же, они используются как линейная пехота для усиления перенапряженных сухопутных войск.
Дополнение
Как ранее отмечали в британской разведке, россияне потеряли половину своих десантных войск, которых в 2022 году отправили на войну в Украину. Речь идет о по меньшей мере 15 тысячах российских военных.
На критически важные участки фронта в районе границы Донецкой и Запорожской областей россияне отправляют относительно элитные силы ВДВ уже во главе с командованием. И гибель офицера свидетельствует, что высшие чины и в дальнейшем, не жалея, будут привлекать подобные подразделения, считают аналитики ISW.