російська авіація атакувала Херсонщину, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Окупанти вдарили з авіації та мінометів по Бериславу у Херсонській області. Під удар потрапило і селище Козацьке Новокаховської громади. Про це повідомив Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"По місту зафіксовано два “прильоти” керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення", - повідомив Прокудін.
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Також, армія рф била по місту з мінометів, через це постраждала місцева жителька. Ворожа авіація обстрілювала й селище Козацьке Новокаховської громади, – по ньому вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські загарбники атакували Дніпровський район Херсона. Двоє мирних мешканців отримали поранення.