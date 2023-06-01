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російська авіація атакувала Херсонщину, є постраждалі 

російська авіація атакувала Херсонщину, є постраждалі 

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Окупанти вдарили з авіації та мінометів по Бериславу у Херсонській області. Під удар потрапило і селище Козацьке Новокаховської громади. Про це повідомив Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

"По місту зафіксовано два “прильоти” керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення", - повідомив Прокудін.

Деталі

Також, армія рф била по місту з мінометів, через це постраждала місцева жителька. Ворожа авіація обстрілювала й селище Козацьке Новокаховської громади, – по ньому вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські загарбники атакували Дніпровський район Херсона. Двоє мирних мешканців отримали поранення.

Українські Національні Новини

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