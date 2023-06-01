російська авіація атакувала Херсонщину, є постраждалі 

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"По місту зафіксовано два “прильоти” керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення", - повідомив Прокудін.

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Також, армія рф била по місту з мінометів, через це постраждала місцева жителька. Ворожа авіація обстрілювала й селище Козацьке Новокаховської громади, – по ньому вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.

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Сьогодні вранці російські загарбники атакували Дніпровський район Херсона. Двоє мирних мешканців отримали поранення.