российская авиация атаковала Херсонскую область, есть пострадавшие

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"По городу зафиксировано два “прилёта” управляемых авиабомб. Из-за вражеского удара двое мужчин, 57 и 20 лет, получили легкие ранения", - сообщил Прокудин.

Детали

Также, армия рф била по городу из минометов, из-за этого пострадала местная жительница. Вражеская авиация обстреливала и поселок Казацкое Новокаховской громады, – по нему ударили тремя управляемыми авиабомбами. Из-за вражеских ударов повреждены жилые дома.

Напомним

Сегодня утром российские захватчики атаковали Днепровский район Херсона. Двое мирных жителей получили ранения.