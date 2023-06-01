российская авиация атаковала Херсонскую область, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупанты ударили из авиации и минометов по Бериславу в Херсонской области. Под удар попал и поселок Казацкое Новокаховской общины. Об этом сообщил Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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"По городу зафиксировано два “прилёта” управляемых авиабомб. Из-за вражеского удара двое мужчин, 57 и 20 лет, получили легкие ранения", - сообщил Прокудин.
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Также, армия рф била по городу из минометов, из-за этого пострадала местная жительница. Вражеская авиация обстреливала и поселок Казацкое Новокаховской громады, – по нему ударили тремя управляемыми авиабомбами. Из-за вражеских ударов повреждены жилые дома.
Напомним
Сегодня утром российские захватчики атаковали Днепровский район Херсона. Двое мирных жителей получили ранения.