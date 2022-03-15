Російська армія практично не вміє воювати, а лише бомбардує цивільні об'єкти - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Російська армія практично не вміє воювати на професійному рівні, тому рашисти обстрілюють цивільне населення України. Про це у своєму Twitter заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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"У нас без змін. Без змін в тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін в тому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє бомбардувати цивільні, інфраструктурні об'єкти і тільки мирних громадян. Ми ведемо переговори. Ми отримуємо результат. Ми будемо тримати ворога по всіх напрямках, а він буде втрачати розум далі і буде пробувати нас зламати", - заявив Подоляк.
Деталі
Він також дорікнув, що у той час, коли українці героїчно захищають свою країну, "партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами".
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Абсолютна більшість опитаних українських громадян вважають, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами "закрити небо".