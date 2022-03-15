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Российская армия практически не умеет воевать, а лишь бомбит гражданские объекты - Подоляк

Киев • УНН

 • 120911 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Российская армия практически не умеет воевать на профессиональном уровне, поэтому рашисты обстреливают гражданское население Украины. Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Цитата

"У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают. Без изменений в том, что российская армия воевать практически не умеет. Она умеет бомбардировать гражданские, инфраструктурные объекты и только мирных граждан. Мы ведем переговоры. Мы получаем результат. Мы будем держать врага по всем направлениям, а он будет терять разум дальше и будет пробовать нас сломать", - заявил Подоляк.

Детали

Он также посетовал, что в то время, когда украинцы героически защищают свою страну, "партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами".

Дополнение

Абсолютное большинство опрошенных украинских граждан считают, что Украина должна продолжать оказывать давление на НАТО с требованиями "закрыть небо".

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