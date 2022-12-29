росії складно захищати стратегічні об'єкти: в Британській розвідці вказали причини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Одним з викликів для росії, ймовірно, є значний попит на сучасні системи ППО середньої дальності. Адже аеродроми рф залишились без захисту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Деталі
Згідно з даними розвідки Британії, вранці 26 грудня 2022 року російську авіабазу енгельс атакували вдруге за три тижні. Російські ЗМІ повідомили, що безпілотні літальні апарати (БПЛА) завдали удару по об’єкту, одній з основних операційних баз стратегічного бомбардувального флоту росії.
У зведенні зазначається, що росія протягом тривалого часу приділяла дуже високу увагу підтримці передової протиповітряної оборони наземного базування, але стає все більш очевидним, що вона намагається протистояти повітряним загрозам усередині рф.
Цитата
«Одним із викликів для росії, ймовірно, є винятковий попит на її парк сучасних систем протиповітряної оборони середньої дальності, таких як SA-22 «Панцир», які, як правило, відіграють важливу роль у протидії БПЛА. Окрім забезпечення точкової оборони стратегічних об’єктів, таких як енгельс, ці системи наразі потрібні у великій кількості для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні», - ідеться у повідомленні.
Доповнення
росія, ймовірно, перекинула підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії в білорусь, де формування, ймовірно, проводило навчання, але навряд чи має усе необхідне для приведення до бойової готовністості, йдеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії.