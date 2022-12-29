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россии сложно защищать стратегические объекты: в Британской разведке указали причины

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Одним из вызовов для россии, вероятно, является значительный спрос на современные системы ПВО средней дальности. Ведь аэродромы россии остались без защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Детали 

Согласно данным разведки Британии, утром 26 декабря 2022 года российскую авиабазу энгельс атаковали второй раз за три недели. Российские СМИ сообщили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по объекту, одной из основных операционных баз стратегического бомбардировочного флота россии.

В сводке отмечается, что россия в течение длительного времени уделяла очень высокое внимание поддержке передовой противовоздушной обороны наземного базирования, но становится все более очевидным, что она пытается противостоять воздушным угрозам внутри россии.

Цитата

«Одним из вызовов для россии, вероятно, является исключительный спрос на ее парк современных систем противовоздушной обороны средней дальности, таких как SA-22 «Панцирь», которые, как правило, играют важную роль в противодействии БПЛА. Кроме обеспечения точечной обороны стратегических объектов, таких как энгельс, эти системы сейчас нужны в большом количестве для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине», - говорится в сообщении.

Дополнение

россия, вероятно, перебросила подразделения 1-й гвардейской танковой армии в беларусь, где формирование, вероятно, проводило обучение, но вряд ли имеет все необходимое для приведения к боевой готовности, говорится в очередном отчете Минобороны Великой Британии. 

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