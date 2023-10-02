росіяни здійснили 76 невдалих спроб витіснити Сили оборони із позицій у районі Мар'їнки - Генштаб

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«На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник зосереджував зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка, де протягом минулого тижня здійснив 76 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», - розповів Ковальчук.

Також він повідомив, що загарбники не відмовляються від плану оточення Авдіївки Донецької області. Намагалися прорвати українську оборону, успіху не мали.

Доповнення

Російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону українських військових у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області.