росіяни здійснили 76 невдалих спроб витіснити Сили оборони із позицій у районі Мар'їнки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські окупанти протягом минулого тижня здійснили 76 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районі Мар'їнки у Донецькій області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник зосереджував зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка, де протягом минулого тижня здійснив 76 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», - розповів Ковальчук.
Також він повідомив, що загарбники не відмовляються від плану оточення Авдіївки Донецької області. Намагалися прорвати українську оборону, успіху не мали.
Доповнення
Російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону українських військових у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області.