россияне совершили 76 неудачных попыток вытеснить Силы обороны с позиций в районе Марьинки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские оккупанты в течение прошлой недели совершили 76 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районе Марьинки в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка, где в течение прошлой недели совершил 76 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - рассказал Ковальчук.
Также он сообщил, что захватчики не отказываются от плана окружения Авдеевки Донецкой области. Пытались прорвать украинскую оборону, успеха не имели.
Дополнение
Российские войска безуспешно пытались прорвать оборону украинских военных в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.