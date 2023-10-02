росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Богданівки та Білої Гори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону українських військових у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На Лиманському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Луганської області», - сказав Ковальчук.
Також він повідомив, що на Бахмутському напрямку окупанти вели оборонні дії з метою стримування просування українських військ.
«Також російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Окрім цього ворог намагався відновити втрачене положення в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, але успіху не мав», - розповів Ковальчук.
Доповнення
Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що російські війська біля Бахмута Донецької області намагаються втримати північний фланг, але ЗСУ над цим працюють.