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росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Богданівки та Білої Гори

росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Богданівки та Білої Гори

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону українських військових у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На Лиманському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Луганської області», - сказав Ковальчук.

Також він повідомив, що на Бахмутському напрямку окупанти вели оборонні дії з метою стримування просування українських військ.

«Також російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Окрім цього ворог намагався відновити втрачене положення в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, але успіху не мав», - розповів Ковальчук.

Доповнення

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що російські війська біля Бахмута Донецької області намагаються втримати північний фланг, але ЗСУ над цим працюють.

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