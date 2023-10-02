россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Богдановки и Белой Горы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска безуспешно пытались прорвать оборону украинских военных в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На Лиманском направлении наши воины успешно отбили атаки противника в районе Белогоровки Луганской области», - сказал Ковальчук.
Также он сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты вели оборонительные действия с целью сдерживания продвижения украинских войск.
«Также российские войска безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Кроме этого враг пытался восстановить утраченное положение в районах Григорьевки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, но успеха не имел», - рассказал Ковальчук.
Дополнение
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что российские войска возле Бахмута Донецкой области пытаются удержать северный фланг, но ВСУ над этим работают.