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россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Богдановки и Белой Горы

россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Богдановки и Белой Горы

Киев • УНН

 • 108166 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска безуспешно пытались прорвать оборону украинских военных в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На Лиманском направлении наши воины успешно отбили атаки противника в районе Белогоровки Луганской области», - сказал Ковальчук.

Также он сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты вели оборонительные действия с целью сдерживания продвижения украинских войск.

«Также российские войска безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Кроме этого враг пытался восстановить утраченное положение в районах Григорьевки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, но успеха не имел», - рассказал Ковальчук.

Дополнение

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что российские войска возле Бахмута Донецкой области пытаются удержать северный фланг, но ВСУ над этим работают.

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