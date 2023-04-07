росіяни запустили некеровані ракети по Чернігівщині, пролунало понад 220 вибухів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти запустили некеровані авіаційні ракети в район села Грем’яч на Чернігівщині, зокрема, пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, пожежне депо, лінію електропередачі. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
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«227 вибухів за вчора пролунало біля села Грем’яч Новгород-Сіверського району. Зокрема зафіксовано потрапляння некерованих авіаційних ракет, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, пожежне депо, ФАП, магазин, приміщення ферми. Пошкоджено ЛЕП-10 кВ. Без електропостачання залишаються 4 населені пункти Новгород-Сіверської ТГ», - написав Чаус.
За його словами, жертв серед населення не зафіксовано. Дані уточнюються.
«Наразі у Грем’ячі проживає трохи більше пів тисячі осіб. До повномасштабного вторгнення було вдвічі більше», - повідомив Чаус.
Також він повідомив, що 4 вибухи зафіксовано біля Леонівки цього ж району. Усі обстріли із брянської області, вказав Чаус.
Доповнення
6 квітня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії.