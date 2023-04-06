Загарбники обстріляли прикордоння Чернігівської області

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Станом на 21:00 російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії.

З 18:40 до 20:10 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з САУ, та 7 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, по н.п. Грем’яч. Пошкоджено цивільну інфраструктуру: приватний будинок (посічено шифер криші).

Нагадаємо

Російська армія вчергове обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок.