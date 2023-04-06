Захватчики обстреляли приграничье Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОК “Север”.
Детали
По состоянию на 21:00 российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии.
С 18:40 до 20:10 зафиксировано 15 приходов, вероятно из САУ, и 7 приходов, вероятно из миномета 82 мм, по н.п. Грэмяч. Повреждена гражданская инфраструктура: частный дом (посечен шифер крыши).
Напомним
Российская армия в очередной раз обстреляла приграничье Черниговской и Сумской областей. Повреждены недействующее зернохранилище и частный дом.