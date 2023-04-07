россияне запустили неуправляемые ракеты по Черниговской области, прозвучало более 220 взрывов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты запустили неуправляемые авиационные ракеты в район села Гремяч в Черниговской области, в частности, повреждены частный дом, хозяйственные постройки, пожарное депо, линия электропередачи. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
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«227 взрывов за вчера прозвучало возле села Гремяч Новгород-Северского района. В частности зафиксировано попадание неуправляемых авиационных ракет, в результате чего повреждены частный дом, хозяйственные постройки, пожарное депо, ФАП, магазин, помещение фермы. Повреждена ЛЭП-10 кВ. Без электроснабжения остаются 4 населенных пункта Новгород-Северской ТГ», - написал Чаус.
По его словам, жертв среди населения не зафиксировано. Данные уточняются.
«Сейчас в Гремяче проживает чуть более полутысячи человек. До полномасштабного вторжения было вдвое больше», - сообщил Чаус.
Также он сообщил, что 4 взрыва зафиксировано возле Леоновки этого же района. Все обстрелы из брянской области, указал Чаус.
Дополнение
6 апреля российские войска обстреляли пограничье Черниговской области из минометов и артиллерии.