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россияне запустили неуправляемые ракеты по Черниговской области, прозвучало более 220 взрывов - ОВА

Киев • УНН

 • 1177790 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты запустили неуправляемые авиационные ракеты в район села Гремяч в Черниговской области, в частности, повреждены частный дом, хозяйственные постройки, пожарное депо, линия электропередачи. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«227 взрывов за вчера прозвучало возле села Гремяч Новгород-Северского района. В частности зафиксировано попадание неуправляемых авиационных ракет, в результате чего повреждены частный дом, хозяйственные постройки, пожарное депо, ФАП, магазин, помещение фермы. Повреждена ЛЭП-10 кВ. Без электроснабжения остаются 4 населенных пункта Новгород-Северской ТГ», - написал Чаус.

По его словам, жертв среди населения не зафиксировано. Данные уточняются.

«Сейчас в Гремяче проживает чуть более полутысячи человек. До полномасштабного вторжения было вдвое больше», - сообщил Чаус.

Также он сообщил, что 4 взрыва зафиксировано возле Леоновки этого же района. Все обстрелы из брянской области, указал Чаус.

Дополнение

6 апреля российские войска обстреляли пограничье Черниговской области из минометов и артиллерии.

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