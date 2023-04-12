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росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів: 30 "прильотів"

росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів: 30 "прильотів"

Київ • УНН

 • 554927 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли Сумську область з мінометів. Про це повідомили в Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Білопільської громади - 30 прильотів. Попередньо - без наслідків", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Протягом доби російські загарбники обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області.

Зафіксовано 91 прильот – з мінометів, артилерії, скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ.

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