росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів: 30 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли Сумську область з мінометів. Про це повідомили в Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Білопільської громади - 30 прильотів. Попередньо - без наслідків", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Протягом доби російські загарбники обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області.
Зафіксовано 91 прильот – з мінометів, артилерії, скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ.