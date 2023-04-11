Окупанти обстріляли 9 громад Сумщини: зафіксовано 91 прильот
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Протягом доби російські загарбники обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області, а саме Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську, Миропільську, Хотінську, Юнаківську, Зноб-Новгородську, Шалигинську та Есманську, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.
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"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської. Зафіксовано 91 прильот – з мінометів, артилерії, скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ. На жаль, є руйнування", - повідомили у Сумській ОВА.
Доповнення
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- У Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (9 прильотів) з боку рф пошкоджено приватний нежилий будинок.
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- Через мінометний обстріл пошкоджено 2 приватних будинки у Новослобідській громаді (2 прильоти).
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- У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу з боку рф пошкоджене складське приміщення місцевої агрофірми.
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