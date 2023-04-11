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Оккупанты обстреляли 9 громад Сумщины: зафиксирован 91 прилет

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В течение суток российские захватчики обстреляли 9 приграничных громад Сумской области, а именно Белопольскую, Новослободскую, Середино-Будскую, Миропольскую, Хотинскую, Юнаковскую, Зноб-Новгородскую, Шалигинскую и Эсманскую, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.

Цитата

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 9 пограничных громад – Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалигинской, Эсманской. Зафиксирован 91 прилет – из минометов, артиллерии, сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ. К сожалению, есть разрушения", - сообщили в Сумской ОГА.

Дополнение

  • В Белопольской громаде в результате минометного обстрела (9 прилетов) со стороны РФ поврежден частный нежилой дом.
  • Из-за минометного обстрела повреждены 2 частных дома в Новослободской громаде (2 прилета).
  • В Хотинской громаде в результате минометного обстрела со стороны рф повреждено складское помещение местной агрофирмы.
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