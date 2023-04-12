россияне утром обстреляли Сумскую область из минометов: 30 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли Сумскую область из минометов. Об этом сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Утром россияне совершили обстрел из минометов Белопольской громады - 30 прилетов. Предварительно - без последствий", - говорится в сообщении.
Напомним
В течение суток российские захватчики обстреляли 9 приграничных громад Сумской области.
Зафиксирован 91 прилет – из минометов, артиллерии, сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ.