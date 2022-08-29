Росіяни вночі вдарили по Миколаївщині

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58089 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 65071 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 78825 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84576 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95191 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148135 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70217 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149553 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109141 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69245 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18498 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20006 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21320 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10063 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11016 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58083 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148133 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173047 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149551 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95568 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98251 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42882 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46297 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60944 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Росіяни вночі вдарили по Миколаївщині

Київ • УНН

 • 185517 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Минулої ночі російські окупанти вдарили по населених пунктах Миколаївської області. Про це йдеться у зведенні у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пише УНН.

Росіяни вночі вдарили по Миколаївщині

Деталі

Як повідомляє голова ОВА, удень, 28 серпня, орієнтовно о 13:30 ворог завдав удару по Миколаєву з РСЗВ «Смерч». Внаслідок чого виникла пожежа на території елеватора. Пошкоджено інші об’єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки. Також ввечері, 28 серпня, після 19:00 по промисловій інфраструктурі міста ворог ударив з РСЗВ «Ураган». Постраждалих в обох випадках немає.

У Миколаївському районі вчора, 28 серпня, внаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське Первомайської громади частково зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає.

Також, 28 серпня, об 11:00, 13:00 та 13:25 ворог здійснював обстріли Шевченківської громади. Внаслідок обстрілів у селищі Любомирівка одна людина загинула. У с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. У с. Шевченкове через обстріли зазнало руйнувань приватне домоволодіння та загорівся житловий будинок. Постраждалих немає.

Крім того, вночі, 29 серпня були артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучання у два житлових будинки й господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ввечері, 28 серпня, о 17:20 ворог завдавав удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання переважно по території аквазони. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада у Баштанському районі. Так, 28 серпня, близько 17:10 було обстріляне смт Березнегувате. Вранці, 29 серпня, близько 06:30 обстрілювали село Висунськ. Внаслідок обстрілів є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Протягом минулої доби були обстріли Широківської громади. Вночі, 29 серпня, близько 02:00 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.

Вранці, 29 серпня, тривають обстріли Широківської громади. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Установку С-300, якою окупанти постійно тероризували Миколаїв, було уражено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53