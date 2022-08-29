Росіяни вночі вдарили по Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Минулої ночі російські окупанти вдарили по населених пунктах Миколаївської області. Про це йдеться у зведенні у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пише УНН.
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Як повідомляє голова ОВА, удень, 28 серпня, орієнтовно о 13:30 ворог завдав удару по Миколаєву з РСЗВ «Смерч». Внаслідок чого виникла пожежа на території елеватора. Пошкоджено інші об’єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки. Також ввечері, 28 серпня, після 19:00 по промисловій інфраструктурі міста ворог ударив з РСЗВ «Ураган». Постраждалих в обох випадках немає.
У Миколаївському районі вчора, 28 серпня, внаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське Первомайської громади частково зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає.
Також, 28 серпня, об 11:00, 13:00 та 13:25 ворог здійснював обстріли Шевченківської громади. Внаслідок обстрілів у селищі Любомирівка одна людина загинула. У с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. У с. Шевченкове через обстріли зазнало руйнувань приватне домоволодіння та загорівся житловий будинок. Постраждалих немає.
Крім того, вночі, 29 серпня були артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучання у два житлових будинки й господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Ввечері, 28 серпня, о 17:20 ворог завдавав удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання переважно по території аквазони. Постраждалих немає.
Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада у Баштанському районі. Так, 28 серпня, близько 17:10 було обстріляне смт Березнегувате. Вранці, 29 серпня, близько 06:30 обстрілювали село Висунськ. Внаслідок обстрілів є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня.
Протягом минулої доби були обстріли Широківської громади. Вночі, 29 серпня, близько 02:00 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.
Вранці, 29 серпня, тривають обстріли Широківської громади. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Установку С-300, якою окупанти постійно тероризували Миколаїв, було уражено.