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Россияне ночью ударили по Николаевской области

Киев • УНН

 • 185517 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Минувшей ночью российские оккупанты ударили по населенным пунктам Николаевской области. Об этом говорится в сводке в Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, пишет УНН.

Россияне ночью ударили по Николаевской области

Детали

Как сообщает глава ОВА, днем, 28 августа, ориентировочно в 13:30 враг нанес удар по Николаеву из РСЗО «Смерч». В результате возник пожар на территории элеватора. Повреждены другие объекты инфраструктуры, в частности жилые дома. Также вечером, 28 августа, после 19:00 по промышленной инфраструктуре города враг ударил из РСЗО «Ураган». Пострадавших в обоих случаях нет.

В Николаевском районе вчера, 28 августа, в результате вражеского обстрела пгт Первомайское Первомайской громады частично разрушены жилые дома. Пострадавших нет.

Также, 28 августа, в 11:00, 13:00 и 13:25 враг совершал обстрелы Шевченковской громады. В результате обстрелов в поселке Любомировка один человек погиб. В с. Котлярево один человек получил тяжелые ранения. Разрушены и повреждены жилые дома. В с. Шевченко из-за обстрелов претерпело разрушений частное домовладение и загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

Кроме того, ночью, 29 августа были артиллерийские обстрелы с. Котлярево. Попадание в два жилых дома и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется.

Вечером, 28 августа, в 17:20 враг наносил удары по г. Очаков Очаковской громады. Попадания преимущественно по территории аквазоны. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада в Баштанском районе. Так, 28 августа, около 17:10 было обстреляно пгт Березнеговатое. Утром, 29 августа, около 06:30 обстреливали село Высунск. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших отсутствует.

За прошедшие сутки были обстрелы Широковской громады. Ночью, 29 августа, около 2:00 обстрелов подверглось с. Красная Долина. Повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Также были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет.

Утром, 29 августа, продолжаются обстрелы Широковской громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Установка С-300, которой оккупанты постоянно терроризировали Николаев, была поражена.

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