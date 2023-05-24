Росіяни вночі обстріляли громаду на Сумщині: попередньо, без жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 24 травня обстріляли Хотінську громаду Сумської області. Попередньо, без людських втрат, пише УНН з посиланням на сторінку Сумської ОВА у Telegram.
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"Вночі росіяни здійснили обстріли Хотінської громади. Били по території громади з міномету (4 вибухи) та АГС – 6 вибухів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти 23 травня здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумської області. Обстрілювали Великописарівську та Шалигинську громади.