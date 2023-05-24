Россияне ночью обстреляли общину в Сумськой области: предварительно, без жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Российские оккупанты в ночь на 24 мая обстреляли Хотинскую общину Сумской области. Предварительно, без человеческих потерь, пишет УНН со ссылкой на страницу Сумской ОВА в Telegram.
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"Ночью россияне совершили обстрелы Хотинской общины. Били по территории общины из миномета (4 взрыва) и АГС – 6 взрывов. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты 23 мая совершили 6 обстрелов приграничья Сумской области. Обстреливали Великописаревскую и Шалыгинскую громады.