Росіяни випустили 510 снарядів по Херсонщині: одна людина загинула та ще шестеро поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Військові рф протягом минулої доби, 2 вересня, обстріляли Херсонську область 79 разів. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро дістали поранення. Про це інформує УНН з посилання на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; релігійну споруду в місті Херсоні.
Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.
Нагадаємо
Ворог поцілив авіабомбами по Одрадокам’янці. Одного жителя вбито, двоє отримали поранення. Пошкоджені будинки.