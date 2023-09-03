Росіяни випустили 510 снарядів по Херсонщині: одна людина загинула та ще шестеро поранено

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"За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; релігійну споруду в місті Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Нагадаємо

Ворог поцілив авіабомбами по Одрадокам’янці. Одного жителя вбито, двоє отримали поранення. Пошкоджені будинки.