Херсонщина: ворог вдарив авіацією по Бериславському району. Є вбитий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ворог поцілив авіабомбами по Одрадокам’янці. Одного жителя вбито, двоє отримали поранення. Пошкоджені будинки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення", повідомив Прокудін.
Також через удар пошкоджено низку будинків у селі.
Доповнення
Військові рф впродовж минулої доби, 1 вересня, обстріляли Херсонську область 59 разів. Унаслідок обстрілів дві людини загинуло, ще двоє дістали поранення.
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